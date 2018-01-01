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Обработка JPEG фотографий онлайн.

Объединение двух картинок в одну онлайн

Главное нужно указать две картинки на вашем компьютере или телефоне, выбрать для них нужное расположение, нажать кнопку OK внизу страницы. Остальные настройки уже выставлены по умолчанию.

Пример из двух картинок, соединённых в одну на этом сайте:



Чтобы соединить 3 фотографии в одну – соедините сначала первые две, а затем уже две объединённые нужно соединить с третьей. Или ещё можно сделать простой фотоколлаж из нескольких фотографий.

Исходные изображения никак не изменяются. Вам будет предоставлена другая обработанная картинка.