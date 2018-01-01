Обработка JPEG фотографий онлайн.

Объединение двух картинок в одну онлайн

Главное нужно указать две картинки на вашем компьютере или телефоне, выбрать для них нужное расположение, нажать кнопку OK внизу страницы. Остальные настройки уже выставлены по умолчанию.

Пример из двух картинок, соединённых в одну на этом сайте:
Пример объединения двух картинок в одну

Чтобы соединить 3 фотографии в одну – соедините сначала первые две, а затем уже две объединённые нужно соединить с третьей. Или ещё можно сделать простой фотоколлаж из нескольких фотографий.

Исходные изображения никак не изменяются. Вам будет предоставлена другая обработанная картинка.

1) Укажите 2 изображения в формате BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF:

2) Настройки объединения двух картинок
Сделать рядом по:
Автоматическая подгонка размеров:
Повернуть 1-ю картинку: | Повернуть 2-ю картинку:
Обрезать 1-ю картинку в : cлева ; справа ; сверху ; снизу
Обрезать 2-ю картинку в : cлева ; справа ; сверху ; снизу
Отразить зеркально 1-ю картинку: | Отразить зеркально 2-ю картинку:
Оптимизация размера каждой картинки: (чтобы уменьшить размер после обработки)
3) Формат изображения на выходе
JPEG с качеством (от 1 до 100)
PNG-24 (без сжатия, с поддержкой прозрачности)
Копировать EXIF и другие метаданные 1-й картинки? Да Нет

  Обработка обычно длится 0.5-30 секунд.
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